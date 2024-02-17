«Спартак» — «Ак Барс», «Локомотив» — «Салават»: расписание матчей КХЛ 17 февраля
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
14.00 (по московскому времени) — «Авангард» — «Металлург Мг»
16.00 — «Куньлунь» — «Динамо» Минск
17.00 — «Локомотив» — «Салават Юлаев»
17.00 — «Спартак» — «Ак Барс»
17.00 — «Витязь» — «Динамо» Москва
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|40
|23
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|63
|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
|63
|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|64
|34
|30
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|64
|28
|36
|68
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|64
|20
|44
|51
|12
|Барыс
|64
|20
|44
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|64
|34
|30
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Сочи
|64
|22
|42
|51
|10
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
Результаты / календарь
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
|17.02
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|17.02
|16:00
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|17.02
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|17.02
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|17.02
|17:00
|
Спартак – Ак Барс
|- : -
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