«Локомотив» всухую обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче
«Локомотив» на своем льду победил «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
У ярославской команды заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Степан Никулин и Артур Каюмов.
«Локомотив» с 89 очками после 65 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Салавата Юлаева» 85 очков за 64 игры и третья позиция на «Востоке». Уфимская команда не может забить вторую встречу подряд — 15 февраля «Салават» уступил СКА со счетом 0:2.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Шалунов — 17 (Березкин, Каюмов), 0:28 — 1:0. Никулин — 8 (Симашев, Алексеев), 43:41 — 2:0. Каюмов — 16 (Симашев, Березкин), 48:35 — 3:0.
Вратари: Исаев — Самонов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (9+9+12) — 24 (10+7+7).
Судьи: Беляев, Юдаков.
17 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7333 зрителя
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|24
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|38
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|44
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|И
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|44
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|91
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|90
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|42
|23
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|27
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|34
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|6
|Торпедо
|64
|34
|30
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|64
|22
|42
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|64
|19
|45
|45
|17.02
|14:00
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Авангард – Металлург Мг
|3 : 0
|17.02
|16:00
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|2 : 4
|17.02
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|3 : 0
|17.02
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|3 : 6
|17.02
|17:00
|
Спартак – Ак Барс
|0 : 3