«Локомотив» всухую обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче

«Локомотив» на своем льду победил «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У ярославской команды заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Степан Никулин и Артур Каюмов.

«Локомотив» с 89 очками после 65 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Салавата Юлаева» 85 очков за 64 игры и третья позиция на «Востоке». Уфимская команда не может забить вторую встречу подряд — 15 февраля «Салават» уступил СКА со счетом 0:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Шалунов — 17 (Березкин, Каюмов), 0:28 — 1:0. Никулин — 8 (Симашев, Алексеев), 43:41 — 2:0. Каюмов — 16 (Симашев, Березкин), 48:35 — 3:0.

Вратари: Исаев — Самонов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (9+9+12) — 24 (10+7+7).

Судьи: Беляев, Юдаков.

17 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7333 зрителя