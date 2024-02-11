ЦСКА нанес «Витязю» пятое поражение подряд
ЦСКА на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
Победу армейцам принесли голы Максима Соркина, Даррена Дица, Павла Карнаухова, Андрея Светлакова и Тахира Мингачева. На счету Фредрика Классона три голевые передачи.
Единственная шайба хозяев в активе Никиты Гончарова.
ЦСКА (68 очков) занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) замыкает таблицу «Запада». Подмосковная команда потерпела пятое поражение подряд.
Голы: Соркин — 11 (мен., Классон), 4:21 — 0:1. Дитц — 7 (Григоренко, Соркин), 21:07 — 0:2. Карнаухов — 14 (Нестеров, Светлаков), 23:31 — 0:3. Светлаков — 9 (Плотников, Классон), 27:32 — 0:4. Гончаров — 1, 35:59 — 1:4. Мингачев — 6 (Полтапов, Классон), 45:43 — 1:5.
Вратари: Дорожко (Шикин, 27:32) — Федотов.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 27 (11+8+8) — 22 (8+7+7).
Судьи: Белов, Оленин.
11 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 5450 зрителей
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СКА – Сочи
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Витязь – ЦСКА
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Северсталь – Динамо Мн
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