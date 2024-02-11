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Сегодня, 19:09

ЦСКА нанес «Витязю» пятое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

Победу армейцам принесли голы Максима Соркина, Даррена Дица, Павла Карнаухова, Андрея Светлакова и Тахира Мингачева. На счету Фредрика Классона три голевые передачи.

Единственная шайба хозяев в активе Никиты Гончарова.

ЦСКА (68 очков) занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) замыкает таблицу «Запада». Подмосковная команда потерпела пятое поражение подряд.

Голы: Соркин — 11 (мен., Классон), 4:21 — 0:1. Дитц — 7 (Григоренко, Соркин), 21:07 — 0:2. Карнаухов — 14 (Нестеров, Светлаков), 23:31 — 0:3. Светлаков — 9 (Плотников, Классон), 27:32 — 0:4. Гончаров — 1, 35:59 — 1:4. Мингачев — 6 (Полтапов, Классон), 45:43 — 1:5.

Вратари: Дорожко (Шикин, 27:32) — Федотов.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 27 (11+8+8) — 22 (8+7+7).

Судьи: Белов, Оленин.

11 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 5450 зрителей

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КХЛ
ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 61 41 20 86
3 Сал. Юлаев 61 39 22 83
4 Ак Барс 61 36 25 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Нефтехимик 62 26 36 64
9 Амур 61 25 36 62
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 61 19 42 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 62 42 20 87
2 Локомотив 62 40 22 85
3 Динамо М 61 39 22 84
4 Спартак 62 37 25 82
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 62 31 31 68
8 Динамо Мн 62 28 34 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 62 19 43 45
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Авангард – Сибирь
 7 : 2
11.02 14:30
Металлург Мг – Динамо М
 3 : 4 Б
11.02 17:00
СКА – Сочи
 8 : 1
11.02 17:00
Витязь – ЦСКА
 1 : 5
11.02 17:00
Северсталь – Динамо Мн
 3 : 2
11.02 17:00
Торпедо – Нефтехимик
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