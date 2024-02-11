СКА в седьмой раз в истории КХЛ забросил 200 шайб за один регулярный чемпионат
СКА забросил три шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» и довел счет голов в регулярном чемпионате-2023/24 до 200.
Как информирует пресс-служба лиги, СКА в седьмой раз в истории КХЛ забросил 200 шайб за один регулярный чемпионат.
Питерская команда лидирует по этому показателю, у ЦСКА и «Салавата Юлаева» таких сезонов по три.
«Локомотив», «Торпедо», «Спартак» и «Металлург» забросили 200 шайб в одной «регулярке».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|61
|41
|20
|86
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|61
|25
|36
|62
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|41
|20
|85
|2
|Локомотив
|62
|40
|22
|85
|3
|Динамо М
|61
|39
|22
|84
|4
|Спартак
|62
|37
|25
|82
|5
|Торпедо
|61
|34
|27
|73
|6
|Северсталь
|61
|32
|29
|72
|7
|ЦСКА
|61
|30
|31
|66
|8
|Динамо Мн
|61
|28
|33
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|61
|20
|41
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
Результаты / календарь
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11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
|11.02
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|7 : 2
|11.02
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо М
|3 : 4 Б
|11.02
|17:00
|
СКА – Сочи
|- : -
|11.02
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
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