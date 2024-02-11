СКА в седьмой раз в истории КХЛ забросил 200 шайб за один регулярный чемпионат

СКА забросил три шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» и довел счет голов в регулярном чемпионате-2023/24 до 200.

Как информирует пресс-служба лиги, СКА в седьмой раз в истории КХЛ забросил 200 шайб за один регулярный чемпионат.

Питерская команда лидирует по этому показателю, у ЦСКА и «Салавата Юлаева» таких сезонов по три.

«Локомотив», «Торпедо», «Спартак» и «Металлург» забросили 200 шайб в одной «регулярке».