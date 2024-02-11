«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо»

«Северсталь» на своем льду победила минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

За череповецкую команду шайбы забросили Данил Аймурзин, Владимир Грудинин и Егор Степанов. У клуба из Белоруссии голами отметились Александр Волков, на счету которого также результативная передача, и Роман Горбунов.

Победа над минской командой стала 33-й для «Северстали» в регулярном чемпионате текущего сезона. Это новый рекорд клуба из Череповца в КХЛ — до этого лучшим результатом было 32 победы (сезон-2020/21).

«Северсталь» набрала 74 очка за 62 игры и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на 8-й позиции с 61 очком после 62 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Волков — 18 (Меркли), 20:06 — 0:1. Аймурзин — 15 (Барберио, Давыдов), 28:22 — 1:1. Грудинин — 2 (Моисеев), 36:46 — 2:1. Степанов — 11 (бол., Абросимов, Ярош), 54:07 — 3:1. Горбунов — 15 (Волков, Меркли), 58:24 — 3:2.

Вратари: Самойлов — Вельмакин.

Штраф: 4 — 17.

Броски: 27 (7+11+9) — 21 (7+8+6).

Судьи: Бирин, Наумов.

11 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5208 зрителей