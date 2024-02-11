«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо»
«Северсталь» на своем льду победила минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
За череповецкую команду шайбы забросили Данил Аймурзин, Владимир Грудинин и Егор Степанов. У клуба из Белоруссии голами отметились Александр Волков, на счету которого также результативная передача, и Роман Горбунов.
Победа над минской командой стала 33-й для «Северстали» в регулярном чемпионате текущего сезона. Это новый рекорд клуба из Череповца в КХЛ — до этого лучшим результатом было 32 победы (сезон-2020/21).
«Северсталь» набрала 74 очка за 62 игры и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на 8-й позиции с 61 очком после 62 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Волков — 18 (Меркли), 20:06 — 0:1. Аймурзин — 15 (Барберио, Давыдов), 28:22 — 1:1. Грудинин — 2 (Моисеев), 36:46 — 2:1. Степанов — 11 (бол., Абросимов, Ярош), 54:07 — 3:1. Горбунов — 15 (Волков, Меркли), 58:24 — 3:2.
Вратари: Самойлов — Вельмакин.
Штраф: 4 — 17.
Броски: 27 (7+11+9) — 21 (7+8+6).
Судьи: Бирин, Наумов.
11 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5208 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|61
|41
|20
|86
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|62
|26
|36
|64
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|42
|20
|87
|2
|Локомотив
|62
|40
|22
|85
|3
|Динамо М
|61
|39
|22
|84
|4
|Спартак
|62
|37
|25
|82
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|62
|31
|31
|68
|8
|Динамо Мн
|62
|28
|34
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|62
|19
|43
|45
|11.02
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|7 : 2
|11.02
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо М
|3 : 4 Б
|11.02
|17:00
|
СКА – Сочи
|8 : 1
|11.02
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|1 : 5
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|3 : 2
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|3 : 4 ОТ