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28 декабря, 23:51

«Сочи» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

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«Сочи» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Сочи 28 декабря. Гости победили со счетом 6:4.

Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сочи» потерпел девятое поражение подряд.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сочи
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 45 28 17 61
2 Авангард 43 28 15 59
3 Сал. Юлаев 43 27 16 57
4 Лада 46 24 22 57
5 Трактор 45 25 20 55
6 Автомобилист 46 25 21 55
7 Ак Барс 44 24 20 50
8 Сибирь 46 20 26 48
9 Амур 44 19 25 46
10 Нефтехимик 44 15 29 39
11 Адмирал 42 14 28 37
12 Барыс 44 14 30 35
Западная конференция И В П О
1 Спартак 46 30 16 65
2 Динамо М 45 29 16 62
3 Локомотив 43 29 14 61
4 СКА 44 29 15 59
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 44 22 22 48
7 Северсталь 44 20 24 47
8 Динамо Мн 43 18 25 40
9 Куньлунь РС 45 15 30 35
10 Витязь 44 14 30 34
11 Сочи 45 14 31 33
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