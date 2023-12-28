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Сегодня, 21:27

«Автомобилист» по буллитам победил «Витязь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» в гостях обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Анатолий Голышев.

В основное время за гостей отличились Стефан Да Коста и Никита Трямкин. Шайбы подмосковной команды на счету Ивана Воробьева и Джереми Роя.

«Витязь» (34 очка) поднялся на десятое место в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (55) идет шестым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Да Коста — 11 (бол., Мэйсек, Волк), 7:19 — 0:1. Воробьев — 6 (бол., Дарьин, Галузин), 11:01 — 1:1. Рой — 3 (Дарьин), 26:46 — 2:1. Трямкин — 1 (Волк, Блэкер), 59:29 — 2:2.

Победный буллит: Голышев.

Вратари: Шикин — Аликин.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 24 (7+8+4+5) — 30 (9+8+13+0).

Судьи: Метальников, Морозов.

28 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 2542 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Витязь
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4 Лада 46 24 22 57
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12 Барыс 44 14 30 35
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5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 44 22 22 48
7 Северсталь 44 20 24 47
8 Динамо Мн 43 18 25 40
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