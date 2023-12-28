«Автомобилист» по буллитам победил «Витязь»
«Автомобилист» в гостях обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Анатолий Голышев.
В основное время за гостей отличились Стефан Да Коста и Никита Трямкин. Шайбы подмосковной команды на счету Ивана Воробьева и Джереми Роя.
«Витязь» (34 очка) поднялся на десятое место в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (55) идет шестым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Да Коста — 11 (бол., Мэйсек, Волк), 7:19 — 0:1. Воробьев — 6 (бол., Дарьин, Галузин), 11:01 — 1:1. Рой — 3 (Дарьин), 26:46 — 2:1. Трямкин — 1 (Волк, Блэкер), 59:29 — 2:2.
Победный буллит: Голышев.
Вратари: Шикин — Аликин.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 24 (7+8+4+5) — 30 (9+8+13+0).
Судьи: Метальников, Морозов.
28 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 2542 зрителя.
|Восточная конференция
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|Трактор
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|55
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|24
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|50
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|20
|26
|48
|9
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|44
|19
|25
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|10
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|14
|28
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|П
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|30
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|65
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|16
|62
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|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|0 : 3
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|5 : 1
|28.12
|18:00
|
Лада – Динамо М
|4 : 0
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|3 : 1
|28.12
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|2 : 3 Б
|28.12
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|3 : 5
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|1 : 4
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|1 : 4
|28.12
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|4 : 6