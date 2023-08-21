В Уфе завершилась церемония прощания с Родионом Амировым

На «Уфа-Арене» прошло прощание с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым.

14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.