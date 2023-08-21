«Авангард» приобрел Николишина в результате обмена с «Амуром»

«Авангард» обменял в «Амур» защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко на форварда Ивана Николишина. Хабаровцы также получат денежную компенсацию.

«Иван — универсальный форвард, приносит пользу как в нападении, так и в защите, а главное — он очень хочет проявить себя в нашей команде», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Контракт Николишина рассчитан на три года. К команаде он присоедениться сегодня, 21 августа и будет выступать под номером 11.