В Уфе началось прощание с Родионом Амировым

В Уфе началась церемония прощания с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым.

Прощание, которое проходит в «Уфа-Арене», началось в 6.00 по московскому времени. В 8.45 пройдет траурный митинг, после чего траурная колонна двинется в сторону кладбища.

14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста было обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.