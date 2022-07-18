В «Торпедо» назвали задачи команды на новый сезон в КХЛ
Перед «Торпедо» стоит задача на предстоящий сезон попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил генеральный директор команды Александр Харламов.
«Задача — попадание в плей-офф», — сказал Харламов ТАСС.
Он отметил, что у клуба остался долг перед болельщиками за концовку прошлого сезона.
В прошлом сезоне «Торпедо» под руководством Дэвида Немировски заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смогло выйти в плей-офф.
В начале мая клуб объявил о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.
Сезон КХЛ-2022/23 начнется 1 сентября 2022 года.
Источник: https://tass.ru/sport/15245993
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -
Новости