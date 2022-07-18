В «Торпедо» назвали задачи команды на новый сезон в КХЛ

Перед «Торпедо» стоит задача на предстоящий сезон попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил генеральный директор команды Александр Харламов.

«Задача — попадание в плей-офф», — сказал Харламов ТАСС.

Он отметил, что у клуба остался долг перед болельщиками за концовку прошлого сезона.

В прошлом сезоне «Торпедо» под руководством Дэвида Немировски заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смогло выйти в плей-офф.

В начале мая клуб объявил о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

Сезон КХЛ-2022/23 начнется 1 сентября 2022 года.