Лучший снайпер «Торпедо» в прошлом сезоне прибудет в команду в ближайшие дни

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что нападающий Кенни Агостино прибудет в расположение клуба в ближайшее время.

«Ждем его, должен в ближайшее время прибыть. Точную дату не назову, мы с ним на связи каждый день», — сказал Харламов ТАСС.

Агостино в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров «Торпедо», в 46 матчах набрав 40 (20+20) очков, и лучшим снайпером команды.

В конце декабря прошлого года стало известно, что форвард продлил контракт с «Торпедо» до окончания сезона-2022/23.