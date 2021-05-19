В топ-95 самых дорогих игроков КХЛ попали 16 представителей СКА
10:20
В рейтинге 95 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, опубликованном «СЭ», 16 хоккеистов представляют СКА. При этом в топ-10 нет ни одного игрока армейского клуба.
13 игроков из рейтинга выступают за «Автомобилист», по девять — за «Салават Юлаев» и «Металлург», по восемь — за «Трактор», «Авангард» и «Локомотив».
(Артур Хайруллин)
Свежий рейтинг зарплат КХЛ: 95 самых дорогих хоккеистов лиги
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