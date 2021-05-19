Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

В топ-95 самых дорогих игроков КХЛ попали 16 представителей СКА

10:20
Хоккеисты СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В рейтинге 95 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, опубликованном «СЭ», 16 хоккеистов представляют СКА. При этом в топ-10 нет ни одного игрока армейского клуба.

13 игроков из рейтинга выступают за «Автомобилист», по девять — за «Салават Юлаев» и «Металлург», по восемь — за «Трактор», «Авангард» и «Локомотив».

(Артур Хайруллин)

Свежий рейтинг зарплат КХЛ: 95 самых дорогих хоккеистов лиги

Читайте также

Мельдониевый ужас может снова повториться. России нужно играть на опережение
Кубок Стэнли, первый раунд: результаты матчей 19 мая
Бензема включен в состав сборной Франции на Евро-2020
Названы сочетания, в которых тренируются хоккеисты сборной России перед ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд