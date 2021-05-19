Стали известны самые дорогие игроки КХЛ
10:00
Рейтинг самых дорогих игроков КХЛ, опубликованный «СЭ», возглавляет нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин с зарплатой в 115 миллионов рублей в год. При этом в ближайшее время он может оказаться в НХЛ, где им интересуется «Аризона».
На втором месте — защитник «Барыса» Даррен Диц (100 млн рублей).
Замыкает тройку форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев (95 млн рублей).
(Артур Хайруллин)
Свежий рейтинг зарплат КХЛ: 95 самых дорогих хоккеистов лиги
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