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Стали известны самые дорогие игроки КХЛ

10:00
Дмитрий Яшкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Яшкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Рейтинг самых дорогих игроков КХЛ, опубликованный «СЭ», возглавляет нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин с зарплатой в 115 миллионов рублей в год. При этом в ближайшее время он может оказаться в НХЛ, где им интересуется «Аризона».

На втором месте — защитник «Барыса» Даррен Диц (100 млн рублей).

Замыкает тройку форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев (95 млн рублей).

(Артур Хайруллин)

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