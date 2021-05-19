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Стала известна зарплата новичков «Автомобилиста»

10:40
Джэсси Блэкер. Фото photo.khl.ru
Джэсси Блэкер. Фото photo.khl.ru
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«СЭ» стала известна зарплата новичков «Автомобилиста».

Нападающий Шэйн Принс заработает 60 миллионов рублей, форварды Патрис Кормье и Райан Спунер — по 55, защитник Джэсси Блэкер — 50, форвард Данил Романцев — 40 миллионов рублей.

Также вратарь Якуб Коварж по новому контракту получит 60 млн рублей за год. Ранее его зарплата составляла 90 миллионов.

(Артур Хайруллин)

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