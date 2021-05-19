Стала известна зарплата новичков «Автомобилиста»
10:40
«СЭ» стала известна зарплата новичков «Автомобилиста».
Нападающий Шэйн Принс заработает 60 миллионов рублей, форварды Патрис Кормье и Райан Спунер — по 55, защитник Джэсси Блэкер — 50, форвард Данил Романцев — 40 миллионов рублей.
Также вратарь Якуб Коварж по новому контракту получит 60 млн рублей за год. Ранее его зарплата составляла 90 миллионов.
(Артур Хайруллин)
Свежий рейтинг зарплат КХЛ: 95 самых дорогих хоккеистов лиги
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю