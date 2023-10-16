В «Сибири» поддержали своего вратаря после курьезного гола в матче КХЛ с «Динамо»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что хоккеисты и тренерский штаб клуба поддержали голкипера Антона Красоткина после пропущенной им курьезной шайбы в матче КХЛ с московским «Динамо».

«В команде поддержали Антона — это абсолютно идиотская ситуация, которая бывает раз в 100 лет. Я не боюсь, что она его выбьет из колеи — никто его не будет упрекать в случившемся. Он сыграл отличный матч, но такие вещи случаются», — приводит слова Фастовского ТАСС.

«Динамо» обыграло «Сибирь» со счетом 2:1. Второй гол у москвичей защитник Игорь Ожиганов забил из средней зоны — шайба залетела в ворота Красоткина, отскочив ото льда.

В следующем матче «Сибирь» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо» 18 октября.