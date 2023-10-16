Форвард «Динамо» О`Делл назвал отличной игру против «Сибири»

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл в интервью «СЭ» прокомментировал победную игру с «Сибирью» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Отличная получилась игра. Счет не совсем по матчу, у нас было много моментов. Вратари сегодня сыграли очень хорошо, была парочка отскоков неприятных, но в целом игра получилась очень хорошей.

— Было достаточно эмоций и стычек сегодня на площадке, особенно ближе к концу.

— Мне так не показалось, каждая игра такая. Ничего сильно выходящего за рамки не было. «Сибирь» хорошая команда, но мы сегодня были лучше, поэтому и выиграли.

— Шайба сегодня как будто совсем не шла в ворота, особенно в первом периоде.

— Бывают такие игры, в другой игре будет один момент — и гол. Нам просто нужно продолжать работать в том же духе и голы придут.

— Сезон НХЛ начался. Следите за играми?

— Не особо получается, если честно. По утрам смотрю хайлайты и на этом все.