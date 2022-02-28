В Москве прошел судейский семинар КХЛ перед стартом плей-офф

В Москве состоялся судейский семинар КХЛ перед стартом плей-офф сезона-2021/22, в котором будут работать 23 главных и 25 линейных арбитров.

По словам главного арбитра лиги Алексея Анисимова, судьи подвели итоги регулярного чемпионата, отдельно остановились на спорных моментах, разобрав их на видео. Он также подчеркнул, что в плей-офф будет продолжена линия судейства, которой арбитры придерживались в регулярном чемпионате.

«Регулярный чемпионат судьи отработали на твердую четверку. Средний уровень судейства в лиге на хорошем уровне. Не хочется их недооценить или перехвалить, но надеемся, что они здорово покажут себя в плей-офф. Мы показали им те же материалы, что и руководителям клубов КХЛ перед стартом матчей на вылет. Сделали акцент на том, чтобы игроки высокой квалификации могли показать свое мастерство, чтобы команды не могли использовать тактику мелкого фола. Поговорили о моментах, которые разбирали в течение сезона. В этом плей-офф мы продолжим практику публикации разъяснений на сайте КХЛ — каждый видеопросмотр будем дополнительно объяснять, прикладывая видеоматериалы. Это, как мы говорим, must have, обязательная вещь. Прежде всего для болельщиков и масс-медиа, чтобы они понимали, почему было принято то или иное решение», — цитирует Анисимова сайт КХЛ.