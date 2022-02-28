«Трактору» разрешили допустить 100 процентов зрителей на трибуны с наличием QR-кодов

На домашней арене «Трактора» разрешена полная заполняемость, сообщает сайт клуба.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер частично снял ограничения для проведения спортивных мероприятий.

На первом матче серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Нефтехимиком» стадион может быть заполнен на 100 процентов.

При этом для прохода на арену нужно предъявить QR-код, а также иметь при себе медицинскую маску.