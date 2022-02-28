Кудашов: «Состояние игроков определим сразу после игр»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил готовность команды к старту плей-офф.

«Состояние игроков определим сразу после игр. У нас был проведен плановый тренировочный процесс, поэтому команда физически готова нормально, готова к плей-офф. «Северсталь» — очень сильная команда: организованная, быстрая, с хорошим подбором игроков. Коллектив собирался не один год, это очень серьезный соперник», — сказал Кудашов ТАСС.

В первом раунде плей-офф «Динамо» сыграет с череповецкой «Северсталью».