В московском «Динамо» долги по зарплате за полтора месяца

Как стало известно «СЭ», в московском «Динамо» есть долги перед хоккеистами по зарплате. Игроки не получили деньги за часть февраля и март. В клубе обещают погасить долги в апреле.

Ранее «СЭ» сообщал, что в «Барысе» уже три месяца не платят зарплату хоккеистам. На данный момент руководство обещает погасить долги в конце апреля.