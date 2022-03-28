Хоккеистам «Барыса» три месяца не платят зарплату

По информации «СЭ», в «Барысе» уже три месяца не платят зарплату хоккеистам. На данный момент руководство обещает погасить долги в конце апреля.

По итогам нынешнего регулярного чемпионата команда из Нур-Султана вышла в плей-офф.

В первом раунде «Барыс» уступил «Металлургу». Команда из Магнитогорска одержала победу в серии со счетом 4-1.