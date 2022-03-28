Источник: Кемппайнен в следующем сезоне вернется в Финляндию

Нападающий СКА в следующем сезоне будет выступать за «Кярпят»

Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен покинет команду после завершения сезона. В следующем сезоне он будет выступать в Финляндии за «Кярпят», утверждает Iltalehti.

Контракт 33-летнего финна с российским клубом истекает 30 апреля 2022 года.

В регулярном чемпионате Кемппайнен набрал 27 (13+14) очков в 40 матчах. В плей-офф на его счету один гол в четырех встречах.

В КХЛ Кемппайнен выступает с сезона-2016/17. До СКА он играл за «Сибирь» и «Салават Юлаев».

Напомним, что СКА сыграет с ЦСКА в финале плей-офф Западной конференции.