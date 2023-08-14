В «Ладе» сообщили, что Сафин получил российский паспорт
Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что чешский хоккеист Остап Сафин, находящийся на просмотре в клубе, получил российский паспорт.
«Да, он получил российский паспорт», — приводит слова Чеботарева ТАСС.
15 июля «Лада» объявила о подписании пробного контракта с нападающим. Сафин начал карьеру игрока в Праге. С 2017 года он выступает в клубах Северной Америки. Также хоккеист неоднократно вызывался в юниорскую и молодежную сборную Чехии.
Со следующего сезона «Лада» будет выступать в КХЛ. Тольяттинскую команду возглавляет Олег Браташ.
Источник: https://tass.ru/sport/18502683
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости