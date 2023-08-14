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Сегодня, 11:59

Билялов заявил, что Кубок Гагарина важнее всего на свете

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов после победы над «Барысом» (5:2) в матче Кубка TANECO поделился мнением о новичках команды.

«Какие впечатления от предсезонки с новым тренером по физподготовке? Не так много времени прошло с момента завершения того сезона. Поэтому все по-новому. Для каждого, так скажем, это новинку. Но ребята молодцы, справляются, работают. Входим в сезон через игры, через работу на играх. Не все получается, но хороших моментов все больше и больше. Как мне Свечников? Резкий парень, хорошие руки. Надеюсь, он нам поможет. Жафяров и Яшкин? У Дамира вроде моменты есть, но пока забить не получается. Яшкин также на роль исполнителся сюда приехал. Скажу, что они выполняют свою работу ради которой приехали. Цели на сезон? Важнее Кубка ничего на этом свете нет!» — приводит слова Билялова Metaratings.ru.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Источник: https://metaratings.ru/news/golkiper-ak-barsa-bilyalov-vazhnee-kubka-gagarina-nichego-na-etom-svete-net-274069/
Тимур Билялов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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