Лихачев заявил, что новые правила КХЛ добавят мобильности в игре

Нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачев рассказал о том, что ему дал прошлый сезон, отношении к новым правилам в КХЛ и планах на новый регулярный чемпионат.

«Что мне дал прошлый сезон? Думаю, он добавил мне уверенности в себе. Позволил окрепнуть, перейти из молодежного хоккея на взрослый уровень. В этом году я занимался с тренером персонально, а в прошлом — больше сам по программе, которая у меня была. Потом уже ушли на командные сборы. Как отношусь к новой схеме перекрестного плей-офф? Плей-офф будет интересным. Но в принципе без разницы с кем играть: тот же ЦСКА или кто-то с Востока. Это плей-офф, здесь просто не бывает. Я там не был, но я уверен. Новые правила? Добавляется мобильность игре. Темп не сбавляется, никто не стоит за воротами, не ждет там пересменку», — приводит слова Лихачева Metaratings.ru.

Ранее КХЛ объявила об изменениях в правилах, которые вступят в силу с начала сезона-2023/24.