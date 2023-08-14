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Сегодня, 11:19

Лихачев заявил, что новые правила КХЛ добавят мобильности в игре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачев рассказал о том, что ему дал прошлый сезон, отношении к новым правилам в КХЛ и планах на новый регулярный чемпионат.

«Что мне дал прошлый сезон? Думаю, он добавил мне уверенности в себе. Позволил окрепнуть, перейти из молодежного хоккея на взрослый уровень. В этом году я занимался с тренером персонально, а в прошлом — больше сам по программе, которая у меня была. Потом уже ушли на командные сборы. Как отношусь к новой схеме перекрестного плей-офф? Плей-офф будет интересным. Но в принципе без разницы с кем играть: тот же ЦСКА или кто-то с Востока. Это плей-офф, здесь просто не бывает. Я там не был, но я уверен. Новые правила? Добавляется мобильность игре. Темп не сбавляется, никто не стоит за воротами, не ждет там пересменку», — приводит слова Лихачева Metaratings.ru.

Ранее КХЛ объявила об изменениях в правилах, которые вступят в силу с начала сезона-2023/24.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/khl-obyavila-ob-izmeneniyah-v-pravilah-s-sezona-2023-24-2100030/
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