В КХЛ прокомментировали ситуацию с контрактом латвийца Индрашиса со «Спартаком»

В КХЛ поделился мнением по поводу ситуации с контрактом латвийского хоккеиста Микса Индрашиса со «Спартаком».

«В пятницу, 29 июля, Континентальная хоккейная лига и клуб «Спартак» провели встречу по контрактному статусу хоккеиста Микса Индрашиса. На совещании были рассмотрены все детали заключения контракта между клубом и хоккеистом, по итогам было принято решение о дальнейшей работе в данном направлении и обращении в инстанции, регулирующие переходы игроков между лигами», — рассказали «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

В конце июня «Спартак» объявил о заключении контракта с 31-летним форвардом. 5 июля хоккеист сообщил, что не подписывал соглашения с московским клубом.

В прошлом чемпионате КХЛ Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал», хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 46 матчах. Концовку сезона-2021/22 нападающий провел в швейцарском «Биле», в составе которого сделал 2 голевых передачи в 8 матчах.