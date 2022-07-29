Виктор Козлов: «По игре понравилось то, что было много молодых ребят»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в контрольном матче против «Нефтехимика» (3:4).

«Изначально было запланировано, что в этой игре дадим шанс молодым игрокам себя проявить, они хорошо провели этот цикл, заслужили себе место. Для Андрея Кареева это был первый матч после возвращения в Уфу, сейчас идет тренировочный процесс, все ребята под нагрузкой. Ничего страшного, работаем.

По игре понравилось то, что было много молодых ребят, все старались, были эмоции и все бились до конца. Была видна нервозность, многие вышли первый раз играть за первую команду. Эмоциональная игра. Если все будет нормально, с «Автомобилистом» хотим попробовать более боевой состав", — цитирует тренера сайт КХЛ.