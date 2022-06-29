Нападающий Микс Индрашис заключил контракт со «Спартаком»

«Спартак» заключил контракт с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт красно-белых.

В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний Индрашис провел 46 матчей за «Витязь» и «Адмирал», набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за «Биль» в чемпионате Швейцарии.

Индрашис — участник Матча звезд КХЛ и девяти чемпионатов.

Всего в КХЛ форвард набрал 302 (134+168) очка в 524 матчах.