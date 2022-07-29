Защитник Ник Бэйлен попрощался с челябинским «Трактором»

Защитник Ник Бэйлен обратился с прощальным посланием к болельщикам «Трактора».

«Пять отличных лет в «Тракторе». Спасибо клубу и болельщикам, которые встретили меня и мою семью в городе с распростертыми объятиями и сердцами», — написал Бэйлен в Twitter.

Контракт 32-летнего хоккеиста с «Трактором» был расторгнут по соглашению сторон. Права на игрока в КХЛ до окончания сезона-2024/25 остаются у клуба.

В прошлом сезоне Бэйлен провел 49 матчей за челябинскую команду и набрал 42 (6+36) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 15 игр и 8 (4+4) очков.

Также, по информации «СЭ», американский хоккеист, у которого есть белорусский паспорт, может продолжить карьеру в минском «Динамо».