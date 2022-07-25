Крикунов призвал не винить нападающего Индрашиса, покинувшего «Спартак»
Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий Микс Индрашис подписал контракт с немецким «Швеннингером».
«Со стороны Европы на него было колоссальное давление. Он последние три года играл в России. Оказалось, что спорт не вне политики. Думаю, он с удовольствием пришел и играл бы за «Спартак». Он учился в русской школе, читает на русском, знает его. Поэтому он и подписал контракт со «Спартаком». Возможно, он не ожидал такого давления со стороны федерации. Это не его вина», — сказал Крикунов «СЭ».
В конце июня «Спартак» объявил о заключении контракта с 31-летним форвардом. 5 июля хоккеист сообщил, что не подписывал соглашения с московским клубом.
В прошлом чемпионате КХЛ Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал», хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 46 матчах. Концовку сезона-2021/22 нападающий провел в швейцарском «Биле», в составе которого сделал 2 голевых передачи в 8 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|0
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|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
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|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
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|0
|0
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|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
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|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|0
|7
|Металлург
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|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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