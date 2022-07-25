Крикунов призвал не винить нападающего Индрашиса, покинувшего «Спартак»

Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий Микс Индрашис подписал контракт с немецким «Швеннингером».

«Со стороны Европы на него было колоссальное давление. Он последние три года играл в России. Оказалось, что спорт не вне политики. Думаю, он с удовольствием пришел и играл бы за «Спартак». Он учился в русской школе, читает на русском, знает его. Поэтому он и подписал контракт со «Спартаком». Возможно, он не ожидал такого давления со стороны федерации. Это не его вина», — сказал Крикунов «СЭ».

В конце июня «Спартак» объявил о заключении контракта с 31-летним форвардом. 5 июля хоккеист сообщил, что не подписывал соглашения с московским клубом.

В прошлом чемпионате КХЛ Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал», хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 46 матчах. Концовку сезона-2021/22 нападающий провел в швейцарском «Биле», в составе которого сделал 2 голевых передачи в 8 матчах.