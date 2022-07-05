Форвард сборной Латвии Индрашис опроверг информацию о своем переходе в «Спартак»

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис опроверг информацию о подписании контракта со «Спартаком».

В конце июня красно-белые объявили о заключении соглашения с 31-летним хоккеистом на один год.

«Информация, опубликованная «Спартаком» о моем переходе в этот клуб, не соответствует действительности, у меня на руках нет действующего контракта с этим клубом! Наоборот, у меня есть действующий контракт с другой командой! «Спартак» недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны», — цитирует РИА «Новости» заявление Индрашиса, которое форвард опубликовал у себя в соцсетях.

В прошлом чемпионате КХЛ Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал», хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 46 матчах. Форвард принял участие в Олимпиаде-2022 в Пекине, на которой сборная Латвии дошла до 1/8 финала и уступила Дании (2:3).

Концовку сезона-2021/22 нападающий провел в швейцарском «Биле», в составе которого сделал 2 голевых передачи в 8 матчах.