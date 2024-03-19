В КХЛ повторили рекорд по количеству гостевых побед в первых двух матчах серий второго раунда Кубка Гагарина

Команды КХЛ повторили рекорд по количеству побед на выезде в первых двух матчах второго раунда Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги.

В двух стартовых матчах три команды дважды победили соперников на выезде — «Трактор» обыграл «Динамо» (2-0 в серии), «Локомотив» — «Авангард» (2-0 в серии), а «Автомобилист» — СКА (2-0 в серии). Единственной командой, которая сумела одержать победы дома стал «Металлург», который два раза переиграл «Спартак».

Таким образом, впервые с сезона-2010/11 в первых двух матчах серий второго раунда гости одержали 6 из 8 побед. Это повторение рекорда КХЛ.