Бывальцев повторил рекорд Кубка Гагарина по голам в меньшинстве

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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев забил гол в меньшинстве в ворота СКА (3:1) во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Форвард забросил третью шайбу в меньшинстве в этом розыгрыше Кубка Гагарина и повторил рекорд турнира. Бывальцев провел 47 игр в плей-офф КХЛ.

По три гола также забивали Константин Панов (46 игр), Оскар Осала (75), Павел Дедунов (79), Андрей Локтионов (85) и Дмитрий Казионов (98).