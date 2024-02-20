ФХР планирует присутствовать на слушаниях в CAS по делу Федотова как третья сторона

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что ФХР выразила желание участвовать в рассмотрении Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляций по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова в качестве третьей стороны.

«Клуб и игрок подали апелляции в CAS. Мы подали заявление о том, чтобы присоединиться к этому процессу третьим лицом. Будем оспаривать», — приводит слова Курбатова ТАСС.

В январе CAS зарегистрировал апелляции Федотова и ЦСКА на отстранение игрока от участия в матчах и лишение возможности клубом осуществлять трансферную деятельность. Ранее апелляции обеих сторон были отклонены дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (ИИХФ).