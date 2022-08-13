В «Авангарде» ответили на обвинение общественности в подписании Буше, осужденного за изнасилование

Генменеджер омского клуба Алексей Волков в интервью «СЭ» прокомментировал приглашение американского форварда Рида Буше, ранее осужденного за изнасилование 12-летней девочки.

— КХЛ искала юридические зацепки, чтобы не пустить Рида Буше, которого обвиняли в домогательстве, обратно в лигу. Как вы оценивали этот фактор при подписании этого форварда?

— Всем моралистам хотел бы пожелать чаще смотреть в зеркало. Все мы не без греха. Линчевать человека неправильно. Перед тем как его подписать, мы изучили все материалы. Наш клуб получил выкладки из его судебного процесса, и наши юристы их оценили. Это дело проходило под грифом «секретно», открытых данных нет. Если бы там было что-то реально серьезное, его бы посадили на огромный срок. Но он не ограничен в выезде и в работе. Рад, что связка Найт — Буше воссоединилась.