Генменеджер омичей Волков рассказал о прогрессе таланливого защитника Гуляева

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал о новой восходящей звезде российского хоккея — 17-летнем Михаиле Гуляеве.

— Готов ли уже сейчас 17-летний защитник Гуляев быть игроком основного состава?

— Мы будем очень осторожными в развитии Миши. Нам не хотелось бы форсировать его вход во взрослый хоккей. Но у нас получил травму Семен Чистяков, Виктор Сведберг сломал руку на чемпионате мира и еще не готов на все сто процентов. Чистяков, Наиль Якупов и Сведберг — все они в разной степени сейчас подходят к основному составу после травм.

Что касается Миши, то это, несомненно, одаренный игрок, который от природы награжден редким чувством понимания игры. Он показывал какие-то феноменальные вещи в прошлом году, которые люди в его возрасте еще не готовы осознать. На нынешнем этапе нам очень важно посмотреть, как он ведет силовую борьбу и насколько восприимчив к требованиям первой команды.

Я думаю, он хорошо себя показал в Сочи. У него большое будущее, и Гуляев пока даже превосходит ожидания. Но к этому нужно относиться с некой осторожностью. Ему еще нужно наделать своих ошибок и наиграться. Мише необходимо понять, что он может себе позволить в каких-то ситуациях, а что — нет. Бывают моменты, в которых еще он играет как ребенок. Например, когда он выходил из-под давления через центр. Но это такие нюансы, которые ему все объясняли.

— Если его отправят в ВХЛ, то это будет ступенью развития?

— Абсолютно. Наш тренерский штаб способен давать молодым играть и при этом не бояться. Ответственность за спортивный результат с них никто не снимает, но самое главное — как можно быстрее подвести, обучить и дать понять, какие требования будут ждать в первой команде. Этот процесс очень важен.