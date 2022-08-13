«Всем моралистам желаю чаще смотреть в зеркало». Генменеджер «Авангарда» — о формировании команды на сезон

Большое интервью Алексея Волкова о вратарской проблеме, своих воспитанниках, трудностях с легионерами, переезде в Омск и приглашении скандально известного американца Рида Буше

Если драки устраива ю т руководство «Сочи» , это не мое дело

— Какие эмоции были у вас после массовых драк в матче против «Сочи»?

— Отрицательные. Не буду этого скрывать. Не понимаю, ради чего на предсезонной стадии устраивают вот такого рода драки. Главный тренер «Сочи» сказал, что он хайпует на «Авангарде». Гендиректор подчеркнул, что такие вещи с его точки зрения популяризируют хоккей. Это их выбор. Наши ребята оказались готовы и дали серьезный отпор. Если данный подход устраивает руководство «Сочи», которое обеспечивает клубу бюджет, это абсолютно не мое дело.

— Ролик с драками стал самым просматриваемым в том числе и у вас.

— «Авангард» — хороший клуб в плане медиа. Очень раскрученный. Нам драки не нужны, чтобы быть лидерами и делать хороший контент. Наши сочинские коллеги, видимо, пошли по-другому пути. Мы не претендуем на то, чтобы их осуждать.

— Вы сами когда-нибудь дрались?

— Конечно, бывало. В Северной Америке приходилось. Я помню, что уже и в России подрались, даже будучи игроками одной команде. Но это мужской коллектив. Абсолютно нормальное явление. Спокойно отношусь, когда бывает драка с каким-то смыслом.

— Игрокам, судя по всему, понравилось. Они говорили, что развеялись и сплотились.

— Вы спросили о моих эмоциях. Я вам ответил честно: переживал за ребят. Не хотелось, чтобы они получили травмы. На самом деле наши игроки выглядели достойно. Этот вызов сплотил их. Они показали, что будут пресекать провокации такого рода. У нас в команде собраны очень серьезные мужики, которые готовы ко всему.

— Понравилась реакция Яроша?

— Он готов за себя постоять. Хорошо обучен. Плюс атлет огромной силы. Поэтому я не думаю, что любой, кто решится скинуть перчатки и выяснить с ним отношения, будет в полной безопасности. «Сочи» после матча выпустил футболки со словом «фаталити». Не знаю, может это и наяву случится, но явно не в смешном контексте.

Неприятное сообщение от Грубеца

— Насколько вас устраивает нынешняя команда как генерального менеджера?

— Команда укомплектована. У нас есть конкуренция во всех линиях. Мы пока слишком мало поработали, чтобы делать какие-то промежуточные выводы. Сейчас только начался соревновательный процесс. Уже перед самым стартом сезона можно будет составить какую-то картину. Мы полностью укомплектованы, довольны отношением ребят и тем настроением, которое царит в нашей раздевалке, да и вообще в клубе.

— Галимов выглядит неплохо, но у «Авангарда» нет вратаря, которого действительно можно считать твердо первым. Это лично ваша недоработка?

— Я бы, наверное, другое слово подобрал. Это не недоработка, а форс-мажор. Грубец имел контракт на нынешний сезон. Неприятное сообщение от него, что он решил не возвращаться, вынудило меня посмотреть все варианты, которые были доступны. Изучению кандидатуры Стаса Галимова я уделил целый день. Посмотрел порядка 15 игр последнего сезона, когда он выступал в Финляндии, — хороших и не очень. Меня устроил его уровень. Поэтому сейчас Вася Демченко и Стас будут выяснять, кто из них достоин начать чемпионат первым номером.

— Есть ли у вас планы, что кто-то может прийти по ходу чемпионата — как тот же Грубец полтора года назад?

— Меня на данный момент устраивает работа Васи и Станислава. Если на рынке появится человек, который даст нам безоговорочное преимущество во вратарской линии над остальными клубами, то мы с удовольствием его рассмотрим. Запас у нас есть. Мы мониторим ситуацию ежедневно.

Шимон Грубец. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Сколько вратарей сорвалось?

— Имелся один конкретный вариант. Не буду скрывать, это Келвин Пикард. С ним я лично разговаривал два раза. Мне казалось, что он очень заинтересован подписаться с нами. Но, сославшись на семейные обстоятельства, а у него двое маленьких детей, в последний момент он где-то в конце мая отказался. С Ярославом Халаком мы провели предварительную беседу, но я не увидел, что его вариант с «Авангардом» как-то заинтересовал. Он отреагировал очень поверхностно. Самый конкретный вариант был с Пикардом. Мы рассматривали еще несколько вратарей. Но ни один из них не был настолько безоговорочным кандидатом, который мог бы нам дать полную уверенность.

— Будете до конца держать деньги и место под вратаря?

— Ситуация может измениться в любой день. Кто-то может появиться. Два-три интересных человека все еще не подписали контракты в Северной Америке. Не стану открывать фамилии и пока не буду ничего загадывать. Мы будем смотреть и надеяться на тех ребят, которые у нас есть в наличии, а не летать в облаках и ждать какого-то спасителя.

10 вариантов с легионерами сорвалось

— Сколько вообще в межсезонье сорвалось вариантов?

— Куин, Янковски, Гонс, Петан — это реальные кандидаты, с кем мы вели переговоры. Но после 24 февраля жизнь изменилась.

— Но вы с ними вели переговоры уже после этой даты.

— Мы просто говорим о том, что если бы данные ребята даже в относительно благополучные времена приехали в нашу лигу, то это была бы большая удача. У них хорошие бэкграунд и возраст для того, чтобы получить еще один шанс попробовать себя в каком-то клубе НХЛ. Я, скажу честно, не предполагал, что хоть один разговор может вырасти во что-то большее, чем просто наша заинтересованность. В принципе, так и получилось.

— Сорвалось примерно десять вариантов?

— Мы целенаправленно искали второго центрального нападающего, еще когда Найт не был подписан. Тем не менее мы понимали, что у нас есть хорошие точки соприкосновения с ним. Переговоры шли хорошо. Корбан смотрел в нашу сторону, и поэтому на бумаге мы уже видели расклад, что нам нужен второй хороший центрфорвард. С Энди Миле мы тоже провели хорошие переговоры. Изначально ему очень понравилось наше предложение, но, сославшись на семейные обстоятельства, он его отклонил.

Алекс Броадхерст. ХК «Авангард»

— Как сложилась ситуация с Михаилом Мальцевым?

— Мы проговорили со СКА вариант с обменом прав на одного из наших хоккеистов. Это не Чинахов. Было три кандидата, но я сейчас не буду открывать фамилии, поскольку ребята остаются в нашей системе. Это уже не актуально, но мы действительно провели переговоры со СКА. На тот момент они не были готовы его обменять. Дальнейшего разговора у нас не получилось.

— Броадхерст был лучшим вариантом из доступных, и вы взяли его, несмотря на риск, чтобы подстраховаться?

— Я бы не стал это решение называть риском. Мы вдоль и поперек изучали Броадхерста. В достаточно разных ситуациях смотрели, где мы можем его использовать. Тренерский штаб анализировал видео, изучая его сильные и слабые стороны. Он нам очень понравился по человеческим качествам. Для меня важно, когда я разговариваю с игроком, иметь эмоциональный фон и для себя отмечать, что человек ничего не выдумывает и не играет какую-то роль, а остается самим собой. То есть ведет себя честно. Нам очень важно создать коллектив единомышленников, чтобы все ребята играли друг за друга. Это банальные слова, но именно так выигрываются кубки.

— Я со скепсисом смотрю на его подписание, поскольку в зрелом возрасте он едет в КХЛ из скромного финского чемпионата.

— Нельзя отрицать, что Финляндия на всех уровнях сейчас доминирует — на чемпионатах мира и на Олимпиаде. Это говорит о сильных внутренних процессах. Местный чемпионат экспортирует очень много игроков. Стас Галимов перезагрузил там карьеру. Во многом благодаря его уверенной игре «Кярпят» смог выйти в плей-офф.

Многие игроки не хотят приезжать в Омск

— Вы почувствовали разницу между работой в Балашихе и Омске?

— Очевидно. Я даже не буду скрывать, что у многих ребят семьи и дети. Они в первую очередь смотрят на какие-то центральные города. Большие мегаполисы. Понятно, что переезд в Омск накладывает свой отпечаток. Однако я могу сказать, что в городе, где я уже прожил практически полтора месяца, созданы все условия — и для быта, и для детей, и для досуга. Сейчас, когда откроется наша арена, она станет центром всеобщего притяжения.

— Приходится переплачивать, чтобы заманить игроков?

— Я не могу сказать, что мы кому-то переплатили. Были ребята, отказавшиеся от нашего предложения. Топовые игроки, которых мы рассматривали и вели с ними переговоры. Не буду называть конкретные фамилии, но они даже на меньшие деньги выбрали другие клубы. Это абсолютно нормально. Ничего удивительного в этом нет. Такой расклад читался.

— Не проще ли было не брать Белова и оставить Емелина в команде или присутствовали какие-то личные моменты?

— Я не буду долго рассуждать на эту тему. Это была совокупность факторов. Мы решили, что в предстоящем сезоне нам Антон Белов подойдет больше, нежели Алексей.

— Чем именно?

— Лидерскими качествами. Я ни в коей мере не хочу говорить, что Алексей этого не делал. Мы захотели немного поменять взрослого лидера, который будет действительно скреплять раздевалку и внесет свежий ветеранский голос.

— В «Динамо» считают, что именно в плей-офф команде не хватило лидеров.

— Антон пришел туда в ноябре. Я думаю, что никогда не вызывали сомнения его лидерские качества. О том, что произошло в «Динамо», я абсолютно не в курсе. Проговорили с Беловым детали — нас полностью устроила его кандидатура. Из «Динамо» нам дали по нему очень хорошие рецензии. Я так понимаю, это был лишь вопрос денег. Они не были готовы платить Антону.

— Получается, вы завалили Белова деньгами?

— Нет. Мы дали ему то, чего он хотел. Это относительно небольшие деньги.

Воспитанники

— Александр Крылов и Игорь Еронко постоянно говорят о том, что в «Авангарде» должно быть тринадцать своих воспитанников в составе. Это вам мешает в работе, ведь многие доморощенные игроки пока очевидно недотягивают до уровня КХЛ?

— Вы нигде не услышите, что Александр Владимирович Крылов говорил о том, чтобы с этого года сразу тринадцать игроков должны играть на постоянной основе. Это хорошая и высокая планка. Понятно, что она непопулярна в России. На моей памяти, наверное, только Сергей Галицкий в футбольном «Краснодаре» делал заявление, что будет играть своими воспитанниками. Но прошло время, ребятам поездили по арендам, выросли. Сейчас в «Краснодаре» достаточно много своих воспитанников.

Число 13 сразу дает понять и местным воспитанникам академии, что мы не забываем о русских ребятах. Их уже достаточно в основной обойме — Давыдов, Холодилин, Асташевский. И, конечно, еще Ткачев, Грицюк, Чистяков. Это все ребята, прошедшие омскую вертикаль.

— К цифрам «от 10 до 13» вы призываете относиться чуть спокойней?

— Абсолютно. Это скорее наше внутреннее ощущение, чего мы хотим. Клуб к этому будет стремиться. Почему нет? Хорошая амбициозная цель.

— Готов ли уже сейчас 17-летний защитник Гуляев быть игроком основного состава?

— Мы будем очень осторожными в развитии Миши. Нам не хотелось бы форсировать его вход во взрослый хоккей. Но у нас получил травму Семен Чистяков, Виктор Сведберг сломал руку на чемпионате мира и еще не готов на все сто процентов. Чистяков, Наиль Якупов и Сведберг — все они в разной степени сейчас подходят к основному составу после травм.

Что касается Миши, то это, несомненно, одаренный игрок, который от природы награжден редким чувством понимания игры. Он показывал какие-то феноменальные вещи в прошлом году, которые люди в его возрасте еще не готовы осознать. На нынешнем этапе нам очень важно посмотреть, как он ведет силовую борьбу и насколько восприимчив к требованиям первой команды.

Я думаю, он хорошо себя показал в Сочи. У него большое будущее, и Гуляев пока даже превосходит ожидания. Но к этому нужно относиться с некой осторожностью. Ему еще нужно наделать своих ошибок и наиграться. Мише необходимо понять, что он может себе позволить в каких-то ситуациях, а что — нет. Бывают моменты, в которых еще он играет как ребенок. Например, когда он выходил из-под давления через центр. Но это такие нюансы, которые ему все объясняли.

— Если его отправят в ВХЛ, то это будет ступенью развития?

— Абсолютно. Наш тренерский штаб способен давать молодым играть и при этом не бояться. Ответственность за спортивный результат с них никто не снимает, но самое главное — как можно быстрее подвести, обучить и дать понять, какие требования будут ждать в первой команде. Этот процесс очень важен.

Проблема Буше

— Говорят, что с Дмитрием Рябыкиным игрокам попроще, чем с Хартли, — например, он дает больше свободы в атаке.

— Дмитрий находится в процессе адаптации, коллектив его прощупывает на предмет так называемых «буйков»: куда можно заплывать, куда — нет. Тренировочный процесс очень похож на тот, что был у Боба. По личным коммуникациям все идет совершенно по-другому.

— Почему вы решили подтянуть Константина Курашева к тренерскому штабу основной команды, ведь «Омские Крылья» не показали в ВХЛ хорошего результата?

— На самом деле он в прошлом сезоне отработал достаточно хорошо. Мы начали комплектование фарм-клуба очень поздно и наделали много ошибок. В этом году концепция подбора игроков была близка к той, которую хотим видеть. Понимаю, какой хоккей будет ставить тренерский штаб нашего фарм-клуба, для этого нужны игроки, которые хорошо катаются и быстро принимают решения. Таких было немного на уровне ВХЛ, но мы неплохо укомплектовались. Это поможет ребятам быть ближе к первой команде, которая играет в тот же хоккей.

— Пока у вас перебор игроков в низших звеньях. Была информация, что Шевченко может покинуть команду.

— По Диме нам звонили и предлагали варианты. Мы его изначально брали на роль, которую он способен выполнять, и хотели посмотреть, как парень воспримет нашу критику по тому сезону. И сейчас видим, что Шевченко прислушался. На данный момент он выглядит игроком основного состава.

Сергей Толчинский. Фото photo.khl.ru

— За Владимира Брюквина «Авангард» заплатил большую компенсацию, ожидая, что он будет играть заметную роль. Вы ошиблись и переоценили его?

— Можно сказать, что мы ошиблись, когда рассчитывали увидеть его стабильным игроком топ-6. Но у меня нет сомнений, что у него есть потенциал. Брюквин сейчас поборется за место в топ-6 или топ-9. В прошлом сезоне он забросил девять шайб. Брюквин умеет забивать, у него хороший кистевой бросок.

— Прошлый сезон у Толчинского получился гораздо хуже, чем тот, в котором он стал самым ценным игроком плей-офф. Сейчас он находится на правильном пути?

— После отпуска я был поражен тем, как Сергей работает. Но чемпионство, короткий отдых, празднования сыграли свою роль — он был выхолощен перед прошлым сезоном. Мешали травмы, Толчинский не мог поймать темп. Он адекватный парень, и у нас с ним проходят откровенные беседы. Надеюсь, что в этом году Сергей обойдется без травм.

— КХЛ искала юридические зацепки, чтобы не пустить Рида Буше, которого обвиняли в домогательстве, обратно в лигу. Как вы оценивали этот фактор при подписании этого форварда?

— Всем моралистам хотел бы пожелать чаще смотреть в зеркало. Все мы не без греха. Линчевать человека неправильно. Перед тем как его подписать, мы изучили все материалы. Наш клуб получил выкладки из его судебного процесса, и наши юристы их оценили. Это дело проходило под грифом «секретно», открытых данных нет. Если бы там было что-то реально серьезное, его бы посадили на огромный срок. Но он не ограничен в выезде и в работе. Рад, что связка Найт — Буше воссоединилась.

Рид Буше атакует ворота соперника. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы интересовались Никитой Михайлисом из «Барыса»?

— За него надо платить огромную компенсацию. В нашем бюджете не было средств на это. Но мы разговаривали с его отцом после чемпионата мира, объяснили, как можем использовать Никиту, и попросили рассмотреть возможность перейти в наш клуб, когда она представится. Он подписал контракт еще на год с «Барысом», но мы не закрываем эту дверь в будущем.

— Связано ли отсутствие средств на приобретение Михайлиса с тем, что возросли расходы на перелеты, экипировку?

— Перелеты теперь обходятся существенно дороже. Экипировку Bauer и CCM просто невозможно достать. Наш новичок Алекс Броадхерст хотел заказать себе две пары коньков Bauer перед отъездом в Россию. Американский гражданин хотел заказать у себя в стране коньки. Но как только он подписал контракт с «Авангардом», ему отказали в исполнении заказа.

Бюджет клуба остался на прежнем уровне, но из-за увеличения отдельных статей расхода другие пришлось сокращать. Одна из них — расходы на приобретение игроков.

Н ужно оставить лимит в пять легионеров

— Какова ситуация с Александром Дергачевым?

— Саша сделал операцию, у него долгий срок восстановления. Сейчас он начал выходить на лед, а три месяца до этого работал с реабилитологом. Прогнозы на точный срок возвращения строить пока не будем.

— Почему вы отправили Соколова в аренду в минское «Динамо», ведь если игрок не нужен, то почему бы сразу не отдать его с концами?

— Мы знаем сильные стороны Дмитрия. В этом году он не смог бы быть конкурентоспособным в «Авангарде». Но в команде, которая ставит другие задачи, Соколов может быть полезен. Разговариваем с коллегами из Минска — им очень довольны. Вудкрофт ставит его в топовые сочетания, дает играть в большинстве. Если он раскроется — возможно, рассмотрим вариант его возвращения или дальнейшей продажи. Мы даем Диме шанс развить свою карьеру в КХЛ.

— У большинства ваших лидеров после этого сезона заканчиваются контракты. Это не смущает?

— Каждый игрок — отдельная история. Кто-то хочет краткосрочный контракт. Я уверен, что наша команда будет конкурентоспособной. Мы можем переподписывать игроков по ходу сезона. У нас достаточно теплые отношения со всеми игроками.

— У вас и с Семеновым были теплые отношения, а он уехал в Казань.

— У нас были нормальные отношения. Игрок выбрал другой путь, ничего страшного — незаменимых нет.

— Чинахов год назад уходил из «Авангарда» со скандалом. Через год он может рассматривать варианты из России — раздумывали над этим?

— При его уходе из клуба каждая из сторон повела себя немного резко. Но мы с Егором оставались на связи и созванивались. Как только у нас появится возможность его вернуть по окончании контракта с «Коламбусом», мы предпримем попытку.

— Как относитесь к тому, что лимит на легионеров в следующем сезоне могут сократить с пяти человек до трех?

— Моя позиция — что нужно оставить лимит в пять легионеров. Сокращать до трех — это необоснованно взвинтить цены на российских игроков. Рынок и так уже перегревается в плане зарплат.

— Несколько талантливых юниоров из академии «Авангарда» уехали за океан. Какой смысл тогда проводить такую масштабную работу и звать ребят со всей страны?

— У нас в академии созданы отличные условия. Возможно, стоит сделать акцент на ребятах не из столичных регионов. Мы никого насильно держать не будем. В каждом возрасте мы постараемся уменьшать количество привозных игроков.