В клубе КХЛ рассказали, как американскому игроку не продали в США коньки из-за контракта в России

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал, что компания Bauer отказалась исполнять заказ Алекса Броадхерста на покупку двух пар коньков из-за контракта с российским клубом.

— Связано ли отсутствие средств на приобретение Михайлиса с тем, что возросли расходы на перелеты, экипировку?

— Перелеты теперь обходятся существенно дороже. Экипировку Bauer и CCM просто невозможно достать. Наш новичок Алекс Броадхерст хотел заказать себе две пары коньков Bauer перед отъездом в Россию. Американский гражданин хотел заказать у себя в стране коньки. Но как только он подписал контракт с «Авангардом», ему отказали в исполнении заказа.

Бюджет клуба остался на прежнем уровне, но из-за увеличения отдельных статей расхода другие пришлось сокращать. Одна из них — расходы на приобретение игроков.