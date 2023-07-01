Спортивный директор «Адмирала»: «Нам по силам повторить успех прошлого сезона, а то и шагнуть выше»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды в предстоящем сезоне.

— Какие задачи будут стоять перед «Адмиралом» на следующий сезон?

— Руководство пока не поставило нам задач, но мы уже и с Тамбиевым обсудили, что просто выйти в плей-офф нам будет недостаточно. Мы как минимум должны провести сезон не хуже предыдущего. Если не ставить высоких задач, роста не будет.

— Как избежать кризиса второго сезона?

— Мы не летаем в облаках. Прошлый сезон — история, у нас обновилась команда. Нам предстоит новый сезон, будем стараться: я считаю, что нам по силам повторить прошлогодний успех, а то и шагнуть выше.