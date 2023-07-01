Спортивный директор «Адмирала»: «Ни продажа, ни обмен Серебрякова нас не интересуют»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» прокомментировал продление контракта с вратарем Никитой Серебряковым и подписание защитника Максима Чудинова.

— Вратарь Никита Серебряков продлил контракт с «Адмиралом» на год. Но был слух, что у него есть договоренность с вами, что вы его отпустите при наличии предложения из топ-клуба. Это правда?

— Нет. Наша позиция: ни продажа, ни обмен Серебрякова нас не интересуют. Мы хотим добиваться успеха, а Никита — пожалуй, самая важная деталь в нашем механизме. У него год контракта, через год он становится неограниченно свободным агентом.

— Но вы ведь могли бы получить компенсацию, а так он через год уйдет как свободный агент.

— Те деньги или игроки, которых мы могли бы получить при обмене, никак не компенсируют нам потерю основного вратаря.

— Пожалуй, главное приобретение в обороне — Максим Чудинов. Нет ли опасений из-за его возраста, плюс недавно он сезон пропустил?

— Не вижу проблем: да, он пропустил сезон, но залечил свою травму. В минувшем сезоне у него было большое игровое время, он готов. Для нас это хорошее приобретение, Максим сам очень мотивирован.