В «Адмирале» рассказали, что клуб пошел навстречу Серебрякову в вопросе перехода в СКА

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал, что клуб пошел навстречу лучшему голкиперу Фонбет КХЛ сезона-2022/23 Никите Серебрякову в вопросе перехода СКА.

«Переговоры не так давно проходили и длились недолго. На нас вышло руководство СКА, и мы пошли навстречу игроку. Что касается Иванова и Бучельникова, то это молодые амбициозные игроки, перспективные. Надеемся, что они впишутся в игру команды и помогут нам. Наш главный тренер прекрасно знает Аноховского, поэтому мы включили его в обмен», — приводит слова Аверкина ТАСС.

СКА объявил о переходе Серебрякова 4 октября. В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 6 матчах за «Адмирал» и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48. Он был признан лучшим голкипером КХЛ в сезоне-2022/23.

На данный момент СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 12 матчей.