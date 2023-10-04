СКА объявил о переходе Серебрякова

СКА объявил о переходе вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова. Об этом ранее сообщал «СЭ».

Серебряков выступал за «Адмирал» с 2021 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин принял участие в 6 матчах и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.

В прошлом сезоне Серебряков был признан лучшим голкипером КХЛ.

В сезоне-2023/24 СКА занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада», набрал 12 очков после 12 матчей.