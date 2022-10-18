Уваев станет тренером защитников «Авангарда»

Как стало известно «СЭ», Вячеслав Уваев войдет в тренерский штаб «Авангарда». Он будет отвечать за работу с защитниками.

Сейчас Уваев работает в тренерском штабе «Лады», но в ближайшее время покинет клуб из Тольятти.

На прошлой неделе «Авангард» объявил об отставке Дмитрия Рябыкина, и. о. главного тренера стал Михаил Кравец. Омская команда с 16 очками после 19 матчей занимает 10-е, предпоследнее место в Восточной конференции.