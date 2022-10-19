Миронов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Салавату»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Плохая игра для нас. Пропустили три быстрых гола. Разбирали соперника, разговаривали, знали сильные стороны, но, видно, не достучались до ребят. Проспали, полностью провалили игру. Возможно, в этом есть и наша тренерская вина. Не подготовили надлежащим способом. Из положительного — забили в большинстве. В остальном мало положительного, много негатива. Есть о чем завтра поговорить с ребятами, будем показывать много видео, разбирать игру. Эта игра уже история. Готовимся к тяжелому выезду — смена часовых поясов. Нужно отдохнуть и набраться сил. Почему расстались с Арзамасцевым? Это чисто внутренняя командная ситуация. Не будем объясняться», — цитирует пресс-служба лиги Миронова.

«Салават Юлаев» идет на 3-м месте в Восточной конференции (25 очков), а «Спартак» занимает 7-ю позицию на «Западе» (23 очка).