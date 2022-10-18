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Сегодня, 13:10

КХЛ, 18 октября: «Спартак» примет «Салават Юлаев», «Северсталь» — «Локомотив» и другие матчи

«Спартак» примет «Салават Юлаев», «Северсталь» сыграет с «Локомотивом» в матчах КХЛ
Читать «СЭ» в
Андрей Разин с хоккеистами «Северстали».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

18 октября, во вторник, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» сыграет дома против «Салавата Юлаева» и другие встречи.

Расписание и результаты матчей регулярки КХЛ 18 октября (время начала — московское):

12.30. «Адмирал» — «Витязь»

19.00. «Северсталь» — «Локомотив»

19.10. «Динамо» Мн — «Сочи»

19.30. «Спартак» — «Салават Юлаев»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 20 13 7 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 ЦСКА 18 11 7 25
5 Торпедо 19 11 8 23
6 Спартак 20 9 11 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 19 14 5 29
2 Металлург 19 13 6 28
3 Барыс 20 11 9 23
4 Сал. Юлаев 18 10 8 23
5 Сибирь 21 10 11 22
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Нефтехимик 20 8 12 17
9 Трактор 20 7 13 17
10 Авангард 19 7 12 16
11 Амур 19 5 14 13
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23.10
18.10 12:30
Адмирал – Витязь
 - : -
18.10 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
18.10 19:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
18.10 19:30
Спартак – Сал. Юлаев
 - : -
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