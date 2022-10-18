«Спартак» примет «Салават Юлаев», «Северсталь» сыграет с «Локомотивом» в матчах КХЛ

18 октября, во вторник, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» сыграет дома против «Салавата Юлаева» и другие встречи.

Расписание и результаты матчей регулярки КХЛ 18 октября (время начала — московское):

12.30. «Адмирал» — «Витязь»

19.00. «Северсталь» — «Локомотив»

19.10. «Динамо» Мн — «Сочи»

19.30. «Спартак» — «Салават Юлаев»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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