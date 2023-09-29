Ураков: «Приятно после 11 игр находиться наверху турнирной таблицы»
Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«На мой взгляд матч примерно такой же, как и в Казани был. Мы просто играли более четко по установке тренера. Больше хороших передач сегодня было и больше получалось в игре. В Казани было много брака в технических моментах. Хорошо, что забили сегодня два гола, но можно и нужно забивать больше. Всегда приятно играть против лидеров соперника. Мы с Данилом Веряевым начинали играть еще против тройки Мозякин — Зарипов — Коварж. Интересно так играть, в такой игре развиваешься. Нужно и шайбу суметь отобрать и контратаку организовать. Звено Шипечева хорошо читают игру и играть против них тяжело. Это хорошо для профессионального роста. Самое важное в игре против таких хоккеистов — «уважать соперника, но не сильно». Играть в свою игру и диктовать свои условия. Пусть они бегают и отбирают шайбу. Отдельно по силовой игре сегодня установки не было. Просто считаю, что у меня это неплохо получается и тренеры не запрещают это делать. Главное не обрезаться и не вредить команде. А так почему бы и не провести хороший силовой прием? У нас контактный вид спорта. Тем более «Ак Барс» тоже хорошо играют «в тело» и держат удар. Мне нравятся такие силовые игры «кость в кость». И болельщикам нравится такие игры смотреть. Приятно после 11 игр находиться наверху турнирной таблицы. Побеждать всегда классно. Главное сейчас держать эту планку и идти вперед», — цитирует пресс-служба лиги Уракова.
«Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, имея 19 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|7
|5
|17
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|10
|Амур
|10
|3
|7
|9
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|3
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|12
|7
|5
|15
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|12
|6
|6
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|29.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|29.09
|19:30
|
Динамо М – Авангард
|- : -
|29.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Амур
|- : -