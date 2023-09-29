Жамнов: «Первые пять минут игра у «Спартака» не получалась полностью»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Северсталью» (5:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Начало все видели, такое бывает. Первые пять минут игра не получалась полностью, еще эти два быстрых гола. Не такого старта мы ожидали. Ребята молодцы, потом перестроились и начали играть в тот хоккей, который мы просили. Надо отдать должное сопернику — команда очень молодая быстрая. Играет от давления, держит шайбу. Рано поменяли вратаря? Рановато. Но сколько мы сыграли по времени? Два броска — два гола. Нужно было что-то менять. Сделали поэтому перестановку. Заменили вратаря. Радует, что ребята сегодня лезли на ворота, создавали моменты. Была злость в атаке. Наверное, в предыдущих матчах нам этого не хватало. Надеюсь, что в дальнейшем будем усиливать этот компонент», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Спартак» с 15 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» занимает 9-ю строчку (11 очков).