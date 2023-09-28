«Торпедо» в овертайме обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
«Торпедо» на домашнем льду в овертайме победило «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
В основное время голами отметились нападающий нижегородского клуба Никита Артамонов и форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий. 17-летний Артамонов забил первый гол в КХЛ.
Победу «Торпедо» принес гол Василия Атанасова на второй минуте овертайма.
Клуб из Нижнего Новгорода одержал четвертую победу подряд и занимает первое место на «Западе» (19 очков). «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 баллов в 11 играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Артамонов — 1 (бол., Коваленко, Летунов), 17:58 — 1:0. Кагарлицкий — 4 (Адамчук, Радулов), 40:59 — 1:1. Атанасов — 7 (бол., Коваленко, Летунов), 61:09 — 2:1.
Вратари: Гуска — Ахтямов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (13+7+7+1) — 32 (8+9+15+0).
Судьи: Белов, Оскирко.
28 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|7
|5
|17
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|10
|Амур
|10
|3
|7
|9
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|3
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|12
|6
|6
|12
|8
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|28.09
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|2 : 3 Б
|28.09
|19:00
|
Торпедо – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|28.09
|19:00
|
Витязь – Лада
|1 : 0 ОТ
|28.09
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|3 : 5
|28.09
|19:30
|
ЦСКА – Сочи
|- : -