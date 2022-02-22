Умер член Зала славы московского «Динамо» Александр Юдин

Ушел из жизни член Зала славы московского «Динамо», один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов Александр Юдин, информирует пресс-служба бело-голубых.

Хоккеист, которому было 52 года, на протяжении 10 лет защищал динамовские цвета.

Юдин является мастером спорта международного класса, чемпионом мира среди молодежи, двукратным чемпионом СССР, чемпионом СНГ, абсолютным чемпионом России и обладателем кубка МХЛ.